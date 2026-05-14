「川岸に、ひどく痩せた猫が捨てられていました…」【動画】河川敷にいたガリガリの猫が家猫になるまでそんな一文から始まる投稿が、いま多くの人の心を動かしています。投稿したのは、長年にわたり外猫の保護活動を続けている藤田敬子さん（@hagane.10）。7年前に出会った1匹の猫「チコちゃん」。過酷な環境で生きていたその命は、いま穏やかな暮らしの中で13歳を迎えています。その裏には、「外猫は自由で幸せ」というイメージと