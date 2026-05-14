中国の謝鋒駐米大使はこのほど、トランプ米大統領の訪中と中米関係について、米紙ニューズウィークのインタビューに応じた際、「両首脳の交流は、中米関係に代替不可能な戦略的指針を示すものだ」と述べました。謝大使は北京での中米首脳会談について、「今後一定期間の中米関係に正しい発展の方向性を示し、対話・協力リストを拡充し、積極的な議題を推進し、ネガティブな問題リストを削減し、意見の相違を適切に管理することを望