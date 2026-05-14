言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、尊敬の念を込めて呼ばれる職業、成功のために知恵を絞るプロセス、そして旅の醍醐味（だいごみ）が詰まったにぎやかなエリアという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□せいさく□□おん□□がいヒント：学問