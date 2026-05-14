UUUMと、北海道日本ハムファイターズを運営するファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（FSE）は、8月22日に「エスコンフィールドHOKKAIDO」（北海道北広島市）にて、体験型イベント「UUUM DAY in Fビレッジ」を開催することを発表した。チケットは5月15日12時より販売を開始する。 【画像あり】イベントに参加するUUUMオールスター・ファイターズOB選抜 メインイベン