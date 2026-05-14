速報です。酒田市の夜を不安に陥れた放火犯と思われる男（23）を、警察が逮捕したと発表しました。 【画像】火災現場（発生当時） 山形県酒田市駅東や東泉町で、3月末から先月上旬にかけて連続放火とみられる不審火が５件相次ぎ発生しました。 警察は窃盗容疑で逮捕していた酒田市に住む男を、このうち1件の放火事件に関与した疑いが強まったとして、建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕しました。 ■男の逮捕後、不審