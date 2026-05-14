白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で韓国と対戦。74分に樋口ららがFKで決勝点を挙げ、１−０で激戦を制すとともに、今秋のワールドカップの出場権を獲得した。それから中２日。リトルなでしこは準決勝でオーストラリアと相まみえる。同国とはグループステージの最終節でも相まみえ、５−０で大勝した。ただ、決して油断はできない。アジアサッカー連盟