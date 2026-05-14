今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『magnet -recall- / 初音ミク、巡音ルカ』という湊 貴大(流星P) / トゥライさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）2009年に投稿された『magnet』のフルリメイク作品﻿magnet -recall- / 初音ミク、巡音ルカ2009年5月1日に投稿され、ボカロシーンを語るうえで外せない大ヒットとなった楽曲『magnet』。その作者である湊 貴大（流星P）氏によるフルリメイク版『m