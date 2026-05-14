ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（30）が14日、再来日後初となる実戦に臨んだ。筑後ファーム施設での3軍戦に先発し5回60球、1安打1失点。左打者への内角カットボールで4死球を与える乱調だった。最速は146キロ止まりだった。「来週1軍は無理と思います。ゾーンに球が行っていないし、イメージとかけ離れている」と1軍登板に時間を要することを明かした。