兵庫県南あわじ市八木養宜上にある「淡路ファームパーク・イングランドの丘」で5月14日、コアラ「こまち」の一般公開がはじまりました。 名古屋市の東山動植物園に生まれたメスのコアラ「こまち（9歳）」は、オーストラリア北東部に生息する北方系コアラで、国内のコアラ飼育施設が推進する繁殖計画のため、多摩動物公園（東京都）から4月22日に来園しました。 体調は良く、食欲も旺盛だと言います。