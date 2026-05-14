博多の人気ラーメン店「元祖博多だるま」（運営：有限会社ディアンドエッチ）が、関西地区に初出店することが決まった。京都駅ビル10階の「京都拉麺小路」に6月12日オープンする。【写真】関西初出店へ…元祖博多だるまの「味玉らーめん」「博多だるま」は、昭和38年創業の博多ラーメンの老舗として、長年にわたり地元福岡を中心に支持を集めてきたブランド。創業以来受け継がれてきた製法で炊き上げる豚骨スープは、濃厚