◇ナ・リーグドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に今季4度目の投手専念で先発登板。7回4安打無失点8奪三振と好投し、3勝目をマーク。防御率0・82でメジャートップに立った。デーブ・ロバーツ監督（53）はチームの連敗を4で止めた大谷の支配的な投球内容を絶賛した。初回は2死から3番・ラモスを四球で歩かせると、次