◆大相撲夏場所５日目（１４日、東京・両国国技館）東幕下２９枚目・矢後（押尾川）が東３１枚目・逈林（木瀬）に肩透かしで敗れ３連敗となった。立ち合いから前に出たが、土俵際の肩透かしで腹から落ちてしまった。「前に出れたのは良かったと思います」と言葉少なに話した。師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）は「なぜ突っ張りを出さないのか」と指摘したが、矢後は「体の調子に比例するのかもしれません」と不安を口に