ヤクルト・石川雅規投手（４６）が今季初の１軍昇格に向けて順調に調整を進めている。８日の同楽天戦（森林どり）では４１歳の岸孝之との投げ合いで４回５安打６奪三振、無失点の力投。対する岸は７回５安打８奪三振で無失点だった。石川は「ボールを見ていて、打者に反応を聞いても『すごい』って反応だった。やっぱすげえなと。本当に勉強になりましたね」と親交のある後輩から大きな刺激をもらい、「お互い頑張ろう」と健闘