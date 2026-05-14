プロ野球ファームのハヤテの広沢新太郎外野手（２５）が１４日、中地区の「ＳＭＢＣ信託銀行ファーム月間ＭＶＰ賞」を受賞した。月間ＭＶＰ賞受賞は、球団初となった。広沢は３、４月度に２５試合へ出場し、３３安打、得点圏打率３割７分５厘を記録。１９試合で安打を放ち、猛打賞４回を含む９試合で複数安打をマークした。さらに１０盗塁で地区２位に入るなど、走攻両面で存在感を示した。以下は広沢のコメント。