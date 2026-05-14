小田原競輪Ｆ?が１５日に開幕する。メインの１２Ｒ特選で佐々木豪（３０＝愛媛）は長考の末に、河端朋之の番手回りを決断した。中四国は佐々木、河端、小倉竜二の３人。河端は「自分はどうあれ自力でやる」と自力のコメントを出した。あとは自在型に転向中の佐々木がどうするかだったが「河端さんとは連係したことも別でやったこともある。中四国でまとまりたい気持ちもあるけど、小倉さんを３番手にするのも…。どうしよう…