ボクシング元５階級制覇王者で昨年１２月に引退したテレンス・クロフォード氏（３８＝米国）と金融サービス事業などを手がけるａｂｃ株式会社が１４日、都内で会見を開き、合弁会社「クロフォード・プロダクション・ジャパン」（仮称）の設立に基本合意したと発表した。現役時代は権威ある専門誌「ザ・リング」が定めるパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じたランキング＝ＰＦＰ）で１位にランクされたクロフォード氏は、