◆ファーム・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が、反撃の適時打を放った。「５番・ＤＨ」で先発出場。０―４の３回２死二、三塁で右腕・浜地に対し、カウント２―２から外角直球を中前にはじき返した。「追い込まれていたので、ストライクゾーンに来たストレートを強く打ち返そうと意識していました」とコメントした。５月は１０試合に出場し、３０打数１１安打で