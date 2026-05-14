◆パ・リーグ楽天―オリックス（１４日・楽天モバイル）オリックスのショーン・ジェリー投手が、３回８安打３失点で降板した。試合前時点では、全５試合でＱＳ（クオリティー・スタート＝６回以上自責３以下）を達成していた２１３センチ右腕。初回、無死から佐藤に右中間二塁打、黒川に二塁内野安打を許し二、三塁のピンチを招く。続く辰己に左犠飛を浴び、先制点を失った。３回は、無死から辰己、浅村に連打を浴びると、渡