【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの高橋ユウが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫と2人の息子のショットを公開した。【写真】35歳2児の母モデル「理想のパパ」元K-1ファイター夫＆息子2人の街中ショット◆高橋ユウ、夫・卜部弘嵩の誕生日祝福高橋は「Happy Birthday ＠hirotakaurabe」と夫で元K-1ファイターの卜部弘嵩をメンションし、誕生日を祝福。夫が2人の息子と手を繋いでいる後ろ姿を披露している。また「心