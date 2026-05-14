【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの矢口真里が5月13日、自身のInstagramを更新。2人の息子との3ショットを公開し、話題になっている。【写真】2児の母43歳元モー娘。「愛情が詰まってる」息子2人＆夫からのイラスト入りプレゼント◆矢口真里、母の日ショット公開矢口は「みんなーーー！！！見て見て見て見て見てーーーーー！！お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました」「すんごい可愛い世界に