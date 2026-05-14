公益財団法人日本ラグビーフットボール協会が2026年5月13日に公式サイト上で、ラグビー日本代表のヘッドコーチ（HC）であるエディー・ジョーンズ氏について、試合中の不適切な発言をめぐり6週間の指導自粛処分などを科したことを報告した。「このようなことを繰り返さないよう努めてまいります」エディ氏は2024年1月から日本代表のヘッドコーチに再任されており、4月1日から15日まで行われたU23日本代表オーストラリア遠征に同行し