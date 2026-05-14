「今日はもう頑張れない……」そんな日でも作りやすい、ラクうま春巻き。豚ひき肉×もやしで作る、お財布にもやさしい一品です。肉を炒めずそのまま巻くから、手軽なのに食べごたえは大満足。しょうがの香りと、大豆もやしのコリコリ食感がクセになります。『豚ひき肉と豆もやしのしょうが春巻き』のレシピ材料（5本分）豚ひき肉……120g 大豆もやし……1袋（約200g） しょうがのすりおろし……1かけ分 春巻きの皮……5枚 しょうゆ