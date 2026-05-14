日銀6月利上げ確率上昇、ハト派の増日銀委員がタカ派発言円一時急騰 ドル円は一時157.99円まで上昇、介入があったとされる4月30日以来の高値をつけた。13時過ぎに一時157.54円まで40銭ほど急落する場面があった。158円大台手前では介入が警戒されているようだ。 40銭程度の下げは介入にしては小さすぎる、13時過ぎの増日銀審議委員の発言に反応した可能性が高い。 ハト派とされている増日銀委員の講演はタカ派だった。