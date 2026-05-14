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アジア株首脳会談警戒で様子見、米中間に温度差台湾問題で米牽制 東京時間14:12現在 香港ハンセン指数 26510.78（+122.34+0.46%） 中国上海総合指数 4199.19（-43.38-1.02%） 台湾加権指数 41845.72（+471.22+1.14%） 韓国総合株価指数 7887.89（+43.88+0.56%） 豪ＡＳＸ２００指数 8616.70（-13.69-0.16%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74798.81（+189.83+0.25%） アジア株は