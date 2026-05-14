東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米中首脳会談】 トランプ米大統領 皆にあなた（習氏）は偉大な指導者だと伝えている 両国は共に素晴らしい未来を築くことになる 関係はかつてないほど良好なものになる 中国習近平国家主席 両国はライバルではなくパートナーであるべき 協力は双方に利益をもたらすが