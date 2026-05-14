フィギュアスケートの坂本花織（26）が2026年5月13日、引退会見を開き、21年間の競技生活を終えることを正式に報告した。 会見には白いジャケット姿で臨み、大きな花束を手に笑顔を見せた。 引退を決断した理由について、坂本は次のように語った。 「正式に引退という発表をしたのは今シーズンが始まる直前だったんですけど、自分の中では北京オリンピックが終わって『あともう4年目指します』と言ったところで