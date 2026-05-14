石油元売り大手のENEOSに関連する原油タンカーが事実上封鎖されているホルムズ海峡を通過した可能性があることが分かりました。ロイター通信は14日、ENEOSに関連する原油タンカーがホルムズ海峡を通過した可能性があると報じました。原油タンカーはパナマ船籍で、クウェート産などの原油あわせて190万バレルを積載しているということです。船舶情報サイトの「マリントラフィック」によりますと、タンカーはENEOSホールディングスの