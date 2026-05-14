和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで、6月13日に“夜の遊園地貸切り大合コン”『アドベンナイト』の開催が決まった。【番組カット】美デコルテ全開ドレスで婚活に挑む34歳美人社長営業終了後のパークを舞台に、昨冬2800人が参加した合コンイベントが、再度実施される。ライトアップされた幻想的な「夜の遊園地」は、まさに最高の出会いのステージ。アトラクション乗り放題、さらにアルコールを含むドリンクも飲み放題