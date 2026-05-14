「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースが連敗を４で止めた。大谷翔平投手が投手専念出場で先発マウンドに上がり、今季最多１０５球で７回４安打無失点の圧巻投球。開幕から無傷の７戦連続のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下＝ＱＳ）を達成し、約１カ月ぶりとなる３勝目。規定投球回にも到達し、防御率０・８２はＭＬＢトップとなった。試合後、米メディアから「年齢も重ねて二刀