栃木・上三川町で14日午前、バールのようなものを持った数人が住宅に押し入り、1人が死亡し、2人がけがをしました。午前9時半頃、上三川町上神主の住宅で、「強盗です。家族がバールで殴られた」などと同居する息子から110番通報がありました。警察によりますと、バールのようなものを持った数人が住宅に押し入り、この家にいた富山英子さん（69）が襲われ、連絡を受けて駆けつけた息子2人（30代と40代）もバールのようなもので殴