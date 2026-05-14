11歳でグラビアアイドルデビューし、現在はタレントの紗綾（32）が14日、約2カ月ぶりにインスタグラムを更新。第2子出産後の近況を報告した。紗綾は「産後2ケ月休養させていただき、SNSも再開します！！」と書き出し、生まれたばかりの我が子を抱いた写真をアップ。「産後1ケ月は、義実家へお邪魔し家事全般から長女の送り迎えなど義父母、旦那、長女に沢山協力してもらってしっかり横になって休ませてもらいました」と振り返っ