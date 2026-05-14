お笑いコンビ、平成ノブシコブシ吉村崇（45）が14日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。NHK番組で共演する人気女優について語った。吉村が進行役として出演するNHK「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？」についてトーク。パーソナリティーの玉川徹氏が、同番組で共演する女優吉岡里帆について「どんな人？」と尋ねると、吉村は「すごい好奇心があって、真面目な方ですね」と語った。また