「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、ジンズホールディングスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ８日の取引終了後に４月度の月次売上状況（速報）を発表。国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比１０．５％増と３９カ月連続で前年実績を上回った。継続的な販促や店舗における接客強化施策により、顧客１人当たりの購買価格が向上したことに加えて