ホンダは後場に入って買いが強まり、一時８．７％高の１３８３円まで上昇した。この日午後１時２５分ごろ、２７年３月期連結業績予想について売上高を２３兆１５００億円（前期比６．２％増）、最終損益を２６００億円の黒字（前期４２３９億４１００万円の赤字）と発表した。想定為替レートは１ドル＝１４５円。配当予想は７０円（前期同額）を見込んだ。前期にＥＶ関連損失を計上した反動で黒字転換する見通しを示してお