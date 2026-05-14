フジクラが後場に急落している。同社は１４日午後２時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．１％増の１兆２４３０億円、営業利益は同１１．８％増の２１１０億円、最終利益は同０．７％減の１５６０億円を見込む。ＡＩデータセンター向けの光ファイバー・ケーブルや関連製品の成長期待が高い企業だっただけに、トップラインの伸びが１ケタ