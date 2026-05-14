アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』のフットボール公式X(@ESPNFC)が14日、2022 FIFAワールドカップ(W杯)カタール大会での日本代表とサポーターの行動を紹介し、再び大きな注目を集めている。ESPNは「2022年のワールドカップで、誰もが日本を好きになった」と書き出し、写真とともに次のように振り返った。「ドイツに歴史的な勝利を収めた後、日本代表チームはロッカールームをきれいに片付けて退出し、敬意の気持ちを込