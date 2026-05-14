2026年のゴールデンウイーク、日本の鉄路はかつてない活況を呈しました。JR東日本、JR東海、JR西日本が7日に公表した利用状況（4月24日〜5月6日）によると、新幹線と在来線特急を合わせた利用者数が3社そろって前年を上回りました。東海道新幹線では「のぞみ」が340万人を超え、山陽新幹線や北陸新幹線でも2桁成長を記録するなど、長距離移動の需要が力強く推移しています。各社の詳細な数値から混雑のピーク日、路線の明暗まで、