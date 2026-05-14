ファイバーゲート [東証Ｓ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比3.0％減の14.6億円に減り、通期計画の20億円に対する進捗率は73.3％にとどまり、5年平均の78.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.9％増の5.3億円に伸びる計算になる。