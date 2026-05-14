南日本銀行 [福証] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.3％増の29.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比35.0％減の19億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比90.9％増の4.6億円に拡大した。 株探ニュース