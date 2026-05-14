栄電子 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比83.3％増の1億5400万円に拡大し、27年3月期も前期比27.3％増の1億9600万円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の13円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は5800万円の黒字(前年同期は500万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.3％→3.0％に大幅改善