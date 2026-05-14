ブリヂストン [東証Ｐ] が5月14日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比21.4％増の921億円に伸び、通期計画の3400億円に対する進捗率は27.1％に達したものの、5年平均の34.2％を下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.4％→11.3％に改善した。 株探ニュース