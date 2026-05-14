ジェイテックコーポレーション [東証Ｓ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常損益は2億3200万円の赤字(前年同期は2億5700万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.9％増の5億0600万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ