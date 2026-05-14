中央自動車工業 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.1％増の129億円になり、27年3月期も前期比6.7％増の138億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収、12期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を57円→64円(前の期は1→3の株式分割前で159円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当63円にする方針とした。 直近