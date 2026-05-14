天龍製鋸 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.3％増の21.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比3.2％減の21.2億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を79円→85円(前の期は82円)に増額し、今期は前期比2円減の83円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.0％減の3.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の13.