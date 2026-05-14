紀陽銀行 [東証Ｐ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比38.9％増の323億円に拡大し、27年3月期も前期比13.1％増の366億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は104円とし、9月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は13.9％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同