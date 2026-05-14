三井Ｅ＆Ｓ [東証Ｐ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比61.7％増の448億円に拡大したが、27年3月期は前期比17.6％減の370億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を50円→57円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比3円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.6％増の89.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年