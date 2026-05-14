日本基礎技術 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.8％増の20.9億円に伸びたが、27年3月期は前期比1.6％減の20.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を27円→30円(前の期は24円)に増額し、今期も30円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2.7億円の黒字(前年同期は0.6億円の赤字)に浮上したが、売上営業利益率は前年