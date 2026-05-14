◇パ・リーグオリックス ― 楽天（2026年5月14日楽天モバイル最強パーク）オリックスの新助っ人・ジェリーがいずれも来日ワーストの3回8安打3失点で降板を強いられた。初回先頭からいきなり連打を浴びて1死一、三塁を背負い、辰己に左犠飛を浴びて先制点を献上。2回は1死二、三塁を無失点でしのいだが、3回1死二、三塁で太田を2球で追い込みながらも3球目を中前適時打され、さらに2点を失った。ボールが高く浮く場面