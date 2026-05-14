本格的な海水浴シーズンを前に、熊本県天草市の海水浴場では枯れた枝を伐採するなどの清掃活動が行われました。この美化作業は、5月31日に開催される天草トライアスロン大会を前に九州電力送配電が毎年実施しているものです。 【写真を見る】頭上注意！落下すれば車も破損…天草の海水浴場でパーム椰子の剪定 安全守るため九電送配電が清掃活動熊本 パーム椰子の剪定なぜ？ 14日は、工事関係者達30人が高