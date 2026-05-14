元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気No.1アナウンサーとの意外な関係を明かした。「昔からの友人TBSのなんばアナ」とつづり、TBSの南波雅俊アナウンサーとのツーショットを投稿した。南波アナは元NHKで、2020年にTBSに転職。スポーツ実況のほか、バラエティーでも活躍し、「好きな男性アナウンサーランキング2025」では1位に輝いた人